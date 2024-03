Comiso: due giorni dedicati a Gesualdo Bufalino, fra i poeti del secondo Novecento

La Fondazione Gesualdo Bufalino organizza un convegno di studi intitolato “Bufalino fra i poeti del secondo Novecento”, che si terrà il 22 e il 23 marzo presso l’Auditorium Carlo Pace di Comiso. L’evento sarà un’occasione per riflettere sul significato e il posto delle liriche di Bufalino, in particolare quelle raccolte nel libro “L’amaro miele”, all’interno della poesia italiana del secondo Novecento.

Sono stati invitati autorevoli studiosi e docenti di letteratura italiana delle Università di Catania, Bologna, Zurigo, Palermo, Messina e del Salento. Le loro relazioni consentiranno di approfondire la poesia di Bufalino in relazione alle principali tendenze della poesia italiana del secondo dopoguerra, in dialogo con altre voci importanti come quelle di Montale, Sereni, Caproni, Quasimodo, Pasolini, Fortini, Bodini, Orelli, Penna e Ripellino.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Comiso e del Presidente della Fondazione Bufalino, il Prof. Nunzio Zago, Direttore scientifico della Fondazione, terrà la relazione introduttiva su “Bufalino poeta”. In conclusione del convegno, verrà presentato il libro “Ladri di luce”, curato da Lavinia Spalanca e pubblicato dall’Associazione Amici di Leonardo Sciascia con l’editore Olschki. Il libro ripercorre l’amicizia e la sintonia intellettuale tra Sciascia e Guccione, con particolare attenzione alla presenza di Bufalino. All’evento interverranno Lavinia Spalanca, Roberto Deidier, Giuseppe Traina e Nunzio Zago. Il convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Gesualdo Bufalino.

