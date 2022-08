Comiso, denunciato l’uomo che ha aizzato un rottweiler contro un 75enne, è un tunisino di 36 anni

E’ stato individuato e denunciato l’uomo che, lunedi’ scorso ha aizzato il suo cane, un rottweiler, lanciandolo contro un docente comisano in pensione, un uomo di 75 anni.

Il cane si e’ avventato sull’uomo scaraventandolo a terra, staccandogli un orecchio e causandogli la frattura del polso e altre ferite. L’aggressore, un tunisino di 36 anni, rintracciato dai carabinieri, dovra’ rispondere di lesioni aggravate.

Il fascicolo e’ all’esame del magistrato per ulteriori provvedimenti. L’aggressione al docente non e’ stata l’unica. L’indomani si sarebbe verificato un altro episodio, ai danni di un’altra persona, per fortuna senza gravi conseguenze.

Per l’aggressore quindi e’ scattata una duplice denuncia. Il cane e’ stato posto sotto sequestro.