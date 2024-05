Comiso: denunciato il legale rappresentante di una società, sequestrati 490 mila euro

E’ stato denunciato il legale rappresentante di una società di Comiso operante nel settore dei trasporti e della logistica per aver indebitamente fuito dei crediti d’imposta destinati agli investimenti nel Mezzogiorno e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’importo complessivo dei crediti indebiti ammonta a oltre 704.000 euro, di cui circa 490.000 euro sono stati illecitamente compensati. L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle.

Le indagini

Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica e condotte dai militari della Compagnia di Vittoria, hanno rilevato che tra il 2017 e il 2023 la società ha comunicato all’Agenzia delle Entrate investimenti in beni strumentali per ottenere agevolazioni fiscali. Tuttavia, tali investimenti, secondo le indagini condotte dalla Guardia di finanza, non avrebbero rispettato la normativa specifica, poiché il settore dell’azienda era escluso dal beneficio e i beni acquistati erano usati anziché nuovi. In alcuni casi, sono stati presentati preventivi senza che seguisse l’acquisto reale dei beni, contribuendo così ad aumentare l’ammontare del credito indebitamente maturato.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa ha emesso un decreto di sequestro preventivo, pari alla somma indebitamente compensata di oltre 490.000 euro. Il provvedimento, eseguito il 29 maggio 2024, ha portato al sequestro di conti correnti, beni immobili e terreni, nonché al blocco del credito residuo di oltre 200.000 euro tramite la sospensione degli F24 da parte dell’Agenzia delle Entrate.

© Riproduzione riservata