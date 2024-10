Comiso: cure dentistiche gratuite per bambini e ragazzi in difficoltà

Grazie a un nuovo accordo tra l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Comiso e L’ Associazione Arkè Onlus, bambini e ragazzi in difficoltà potranno beneficiare di cure dentistiche gratuite. L’intesa, firmata dall’assessore Salvatore Romano e dalla presidente di Arkè, Alessandra Crovetto, prevede l’implementazione di due progetti: “Un Dentista per Amico” e “Asso” (A Scuola di Salute Orale e sana alimentazione e corretti stili di vita).

Il progetto

Il progetto“Un Dentista per Amico” è dedicato ai minori in situazioni di disagio socioeconomico ospiti in strutture di accoglienza, offrendo loro un servizio sanitario essenziale e garantendo accesso gratuito a cure dentistiche che, in condizioni normali, sarebbero difficilmente accessibili. Il progetto “Asso”, invece, punta alla prevenzione, promuovendo la conoscenza delle buone norme di salute orale, corretta alimentazione e stili di vita sani attraverso lezioni nelle strutture educative.

L’assessore Romano ha sottolineato che tale accordo non comporterà alcun onere economico per il Comune. La presidente Crovetto ha evidenziato che l’iniziativa coinvolge già oltre 2.300 dentisti in tutta Italia, migliorando la prevenzione e la cura dentale per i minori, riducendo al contempo i costi per il sistema sanitario pubblico e offrendo un supporto fondamentale ai minori in stato di fragilità.

