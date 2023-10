Comiso: alloggio popolare occupato abusivamente, la polizia sequestra l’immobile

Un appartamento popolare occupato abusivamente da una famiglia a Comiso, è stato sequestrato dalla polizia. In seguito alla segnalazione degli ufficio dell’I.A.C.P., la polizia ha avviato le indagini. E’ stata acquisita la documentazione relativa alle procedure di affidamento degli alloggi di edilizia pubblica popolare a Comiso, con particolare attenzione alla posizione di una persona che occupava illegalmente un immobile di edilizia residenziale pubblica nonostante avesse già una casa disponibile altrove.

GLI ACCERTAMENTI



In seguito agli accertamenti, è stata inviata un’informativa dettagliata alla procura della Repubblica di Ragusa. L’autorità giudiziaria ha condiviso le risultanze investigative e ha emesso un provvedimento cautelare urgente. Il GIP ha emanato un’ordinanza di sequestro preventivo dell’immobile. All’attuale occupante è stato assegnato un termine per liberare l’alloggio e metterlo a disposizione, pena lo sgombero coatto. Questa azione è stata intrapresa al fine di garantire che l’appartamento fosse destinato a chi ne aveva effettivamente diritto in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente.