Comiso: aggredisce l’ex moglie e danneggia la porta di casa. Per lui il braccialetto elettronico

Avrebbe maltrattato la ex moglie e per questo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico. Gli agenti della Polizia di Stato di Comiso hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un uomo di 50 anni, residente nella città, indagato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento ai danni dell’ex moglie.

Il provvedimento, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico per il controllo costante degli spostamenti dell’indagato.

La denuncia e l’episodio di violenza

La misura arriva a seguito di diversi interventi della Volante per liti in famiglia, culminati con la decisione della donna di denunciare l’ex marito.

L’episodio più grave risale a metà settembre, quando l’uomo si sarebbe presentato sotto casa della vittima. Dopo un violento alterco, l’avrebbe aggredita fisicamente e danneggiato la porta d’ingresso, nel tentativo di forzare l’abitazione.

Le indagini e la misura cautelare

Grazie alle indagini condotte dal Commissariato di Comiso, coordinato dalla Procura di Ragusa, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del 50enne.

Alla luce dei fatti e per tutelare la sicurezza della vittima, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso l’ordinanza di divieto di avvicinamento con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.

