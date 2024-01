Come il meteo cambierà nel giro di pochi giorni: si alterneranno alte temperature, piogge e vento in Sicilia

La seconda parte della settimana metereologica sarà all’insegna dell’instabilità: si passerà dal bel tempo di questi giorni, con temperature piuttosto alte per il periodo, al freddo intenso e delle piogge, soprattutto a centro-sud.

La parentesi “primaverile” in Sicilia avrà vita breve perché già a partire da venerdì si registrerà un cambio di rotta.

Per il weekend è previsto un brusco crollo della temperature, che riaccoglierà nell’Isola il freddo di cui finora ai siciliani è stato concesso solo un “assaggio”. E per la giornata di domenica sono previste piogge intense.

LE PREVISIONI

Inizialmente, si prevede un tempo prettamente autunnale al Centro-Sud con piogge, anche forti sull’Alta Toscana. Sempre al Centro-Sud, i venti meridionali saranno forti.

Il 18 gennaio, si avrà un anticipo di primavera in alcune zone italiane, con temperature che raggiungeranno i 25°C in Sicilia e oltre i 20°C in Puglia, Calabria e altre regioni.

Il 19 gennaio, è prevista l’arrivo di un’irruzione di aria polare dalla Porta della Bora, portando venti taglienti sul Nord-Est e un crollo termico, con possibili nevicate in Emilia Romagna e Marche. Si passerà quindi dalla primavera all’inverno.

Durante il weekend, si prevedono bufere di neve al Centro, con accumuli significativi sull’Appennino Centrale anche a quote collinari. Sabato 20 gennaio potrebbe portare una tempesta sulle regioni centrali.

Domenica 21, il maltempo si concentrerà al Sud, mentre al Centro-Nord si avranno ampie schiarite con gelate molto intense, con minime fino a -7°C in pianura al Nord.