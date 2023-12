Colazione al rifugio comunale per randagi di Ragusa: l’evento il 22 dicembre

L’associazione Pensieri Bestiali ha programmato un evento per venerdì 22 dicembre presso il rifugio sanitario comunale per randagi, situato in contrada Mugno a Ragusa. L’iniziativa, inizierà alle 11:30 e sarà aperta a tutti i simpatizzanti e gli amici del rifugio che desiderano fare colazione presso la struttura.

L’EVENTO

Durante l’evento, verrà offerto panettone e spumante ai partecipanti, creando un’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi con la città. L’obiettivo è trasmettere l’idea che il canile non debba essere solamente un luogo destinato agli animalisti o a chi desidera adottare un cane, ma piuttosto un polo zooantropologico, un centro multidisciplinare e un punto di aggregazione.

Si invita sempre più persone a visitare il canile, anche se non hanno l’intenzione di adottare un cane, ma semplicemente per constatare che si tratta di una struttura piacevole e accogliente. Durante la mattinata, verranno esposte le foto dei cani presenti nel rifugio sulle pareti dell’anagrafe canina, permettendo ai partecipanti di conoscere meglio gli animali ospitati.