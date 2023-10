Cocaina e hashish: arrestato 30enne acatese

E’ stato arrestato dalla polizia un uomo di 30 anni di Acate, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti di polizia hanno notato l’uomo mentre si trovava vicino alla sua abitazione. Aveva un atteggiamento sospetto. Dopo aver parcheggiato l’auto, l’uomo è entrato rapidamente in casa.

LA PERQUISIZIONE



La perquisizione ha portato al rinvenimento di un panetto di hashish del peso lordo di circa 120 grammi e di circa 5 grammi di cocaina in forma di pietra. Inoltre, è stato scoperto un bilancino di precisione, un cutter contaminato da sostanza stupefacente e vari ritagli di plastica, tutto il necessario per pesare e confezionare le dosi di stupefacente pronte per la vendita. La purezza della cocaina avrebbe consentito la creazione di numerose dosi da vendere ai consumatori.

Il trentenne, B.M., è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.