Clamoroso allo stadio, il Palermo domenica contro il Marina di Ragusa - Ragusa Oggi

Clamoroso allo stadio, il Palermo domenica contro il Marina di Ragusa

Marina di Ragusa vs Palermo. Quando il calcio diventa storia. Tutto pronto allo stadio Aldo Campo di Ragusa per questa domenica 26 gennaio alle ore 14:30. Il calcio ibleo scrive una piccola pagina di storia con la sfida calcistica tra il Marina di Ragusa e il Palermo Calcio.

A tre mesi dalla partita di andata (3 a 1 per i rosanero) la classifica presenta la formazione del Palermo prima in classifica con 48 punti e il Marina di Ragusa tredicesimo a 20 punti, in piena zona play-out. Una sfida che si preannuncia avvincente e difficile per entrambe le squadre e dove il tecnico del Marina di Ragusa Salvatore Utro annuncia “Niente Sconti” all’avversario.

Nel frattempo si preannuncia il tutto esaurito allo stadio con i tifosi palermitani che hanno già acquistato oltre 150 tagliandi e per domenica è previsto un mini-esodo a Ragusa, per una trasferta in Sicilia che si preannuncia una vera e propria festa dello sport