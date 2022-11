City mai aperto, il comitato Ragusa al Centro contesta l’Amministrazione

Che fine ha fatto il City? Perché è ancora chiuso nonostante si era annunciato che si apriva entro fine agosto? Se lo chiede il comitato ‘Ragusa al Centro’ facendo un po’ la ricostruzione dei fatti considerato che l’Amministrazione comunale, già incalzata su questa vicenda più volte da Fratelli d’Italia con un proprio comunicato stampa ha fatto sapere che il 29 agosto, per la festa di San Giovanni, il locale sarebbe stato riaperto nonostante il bando prevedeva che tutto doveva partire entro pochi mesi. Ed invece è passato circa un anno. Il comitato torna dunque a chiedere informazioni e a criticare apertamente l’Amministrazione comunale.











“In data 20 maggio, il nostro sindaco si prendeva la briga di riferire in merito alla mancata apertura del City – spiega il comitato – Diceva il Sindaco, tramite un comunicato ufficiale dell’Ufficio Stampa: “In questi giorni il City avrebbe già dovuto aprire le sue porte, avviando l’attività ristorativa e socioculturale prevista. C’è un ritardo, ed è opportuno fornire un aggiornamento della procedura in corso, che permetterà a questo luogo dalle grandi potenzialità di tornare a vivere e, soprattutto, a rivitalizzare e riqualificare anche l’area circostante.









Successivamente alla stipula del contratto di comodato, avvenuta il 18 ottobre 2021, già dal 14 dicembre dello stesso anno il Settore Sviluppo Economico ha chiesto chiarimenti “in ordine allo stato di avanzamento dei lavori propedeutici all’apertura dell’attività di cui al progetto presentato”. È seguito un dialogo continuo, reso necessario anche dagli ostacoli di varia natura che si sono presentati, legati al rilascio di certificazioni e alla contingenza della crisi pandemica che ha indotto la ditta aggiudicatrice del City a chiedere una proroga per l’avvio delle attività.













Infine, a seguito di ulteriori sollecitazioni ed incontri, la ditta ha fornito un nuovo cronoprogramma:

– i lavori di adeguamento e avvio bistrot sono in corso, e l’inizio dell’attività ristorativa e bar è prevista in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni;

– il coworking verrà formalmente inaugurato a fine giugno;

– eventi culturali, artistici e musicali sono previsti in data 29/05 – 10/06 – 21/06 – 05/07;

– attività sportiva a cura dell’associazione OXOSSI, ogni martedì ore 19.00 a partire dal 9 maggio 2022

– convegni di presentazione di progetti di cooperazione nell’ambito delle filiere agricole dal 15 luglio”.

Fin qui la risposta ufficiale dell’Amministrazione comunale ma la festa di San Giovanni è passata e, contrariamente a quanto è stato comunicato, non è successo nulla. Il comitato torna all’attacco: “Per quanto possiamo constatare, l’attività di ristorazione e bar non è stata avviata in occasione delle feste patronali e tutt’ora il locale risulta chiuso. Non si hanno notizie del coworking, non si sono avute notizie dei convegni sulla importante materia dei progetti di cooperazione nell’ambito delle filiere agricole.











Gli eventi culturali, artistici e musicali, previsti, sono passati nel più assoluto silenzio, sia da parte degli assessorati allo spettacolo e alla cultura, evidentemente non compresi nel cartellone dell’estate iblea.

Non si hanno notizie dell’attività sportiva che, presumibilmente, e non potrebbe essere diversamente, verrebbe praticata all’esterno della struttura.