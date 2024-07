Circonvallazione di Pozzallo. Nella sede del Libero Consorzio comunale di Ragusa si parlerà di messa in sicurezza e riapertura

La nota di invito all’incontro, firmata dall’ingegnere Carlo Sinatra dirigente del IV° Settore del Libero Consorzio di Ragusa, è di appena cinque righe ma è utile a capire che qualcosa si sta muovendo. All’incontro, in viale del Fante, ci andrà il sindaco Roberto Ammatuna che ribatterà sulla necessità di riaprire al traffico la circonvallazione della città di Pozzallo la cui chiusura ha ingenerato un caos nel traffico interno del circuito urbano con mezzi pesanti e mezzi leggeri che attraversano le strade cittadine allungando i tempi di percorrenza dei tratti stradali che Scicli e Modica portano verso Siracusa. Appena un mese fa il primo cittadino aveva chiesto vivamente che venisse aperta presto al traffico veicolare la circonvallazione “perchè è insostenibile per le attività economiche la chiusura della tangenziale della zona industriale, che provoca anche grave pericolo per la pubblica incolumità, per l’attraversamento dei mezzi pesanti nel perimetro urbano della città – ha detto Ammatuna – il Libero Consorzio di Ragusa, con proprie risorse e senza perdere ulteriore tempo, così come ci si era impegnati nella riunione del 16 maggio scorso, deve intervenire per porre rimedio ad una situazione che penalizza Pozzallo in piena stagione estiva”.

Per rendere sicura la circonvallazione di Pozzallo è stata destinata la somma di tre milioni e mezzo. Ad oggi solo attese.

“Il traffico pesante proveniente dall’autostrada Siracusa-Gela e destinato a raggiungere il porto e la zona occidentale della provincia, da Scicli a Vittoria, è deviato all’interno del centro abitato pozzallese – precisa Roberto Ammatuna – speriamo che dall’incontro di domani si possa uscire con le idee chiare e con intenti concreti. Non ultimo quello di coinvolgere anche l’Assessorato regionale alle infrastrutture al fine di poter inserire il progetto dell’ammodernamento della strada provinciale 46 Pozzallo-Ispica nella programmazione dei fondi FSC, i fondi del programma sviluppo e coesione”.

