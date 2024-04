Circonvallazione di Pozzallo ancora chiusa e continuano i disagi, Ammatuna: “Da Regione solo promesse”

A quasi due mesi dalla chiusura della circonvallazione della zona industriale, il Comune di Pozzallo alza la voce contro l’inazione del Governo Regionale. Nonostante incontri istituzionali a Palermo e sopralluoghi eseguiti, sembra che solo promesse siano state fatte finora, senza alcun concreto progresso per risolvere una situazione che sta avendo gravi ricadute su tutto il territorio del sud-est della provincia di Ragusa.

Secondo quanto afferma il Sindaco Roberto Ammatuna, non si tratta solo di una questione economica, sebbene la penalizzazione dell’economia locale sia evidente. La chiusura della circonvallazione mette anche a rischio l’incolumità pubblica dei cittadini pozzallesi, costretti ad attraversare il centro urbano invaso da numerosi mezzi pesanti.

“L’attuale Governo Regionale è bravo nei proclami e nelle promesse, ma assolutamente inconcludente sui fatti concreti”, denuncia il Sindaco Ammatuna. È urgente, afferma, trovare i finanziamenti necessari per garantire la messa in sicurezza di un’arteria stradale che da anni viene promessa come più sicura, ma che finora non ha visto alcun intervento concreto.

Questa situazione non può più essere tollerata, e il Comune di Pozzallo lancia un forte appello all’azione, non solo alle autorità regionali, ma anche a tutti coloro che hanno a cuore il benessere e la sicurezza dei cittadini. È necessario passare dalle parole ai fatti e trovare soluzioni immediate per risolvere una questione che sta causando danni considerevoli alla comunità locale.

© Riproduzione riservata