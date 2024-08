Cinquantenne rumeno morto al porto di Scoglitti

Un cinquantenne rumeno è stato trovato morto questa mattina nei pressi del porto di Scoglitti. L’uomo era disteso su un fianco, appoggiato ad un muro, non distante dal Faro.

L’uomo era senza fissa dimora, molto conosciuto a Scoglitti. Non ci sono segni di violenza o di colluttazione. La morte potrebbe essere dovuta a cause naturali.

L’uomo era già stato male nei giorni scorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il medico legale, incaricato dal sostituto procuratore di turno, Gaetano Scollo, non ha riscontrato sul corpo segni di violenza.

Nei giorni scorsi, l’uomo si era sentito male più volte e alcuni amici avevano allertato il 118 e l’ambulanza, ma il rumeno, dopo le prime cure, aveva sempre rifiutato il ricovero, non permettendo eventuali accertamenti sul suo effettivo stato di salute. Era accaduto, l’ultima volta, sabato sera: l’uomo era stato visto in piazza Sorelle Arduino, durante lo spettacolo “Las Corridas”, in preda a tremori e convulsioni. Ma quando è arrivata l’ambulanza l’uomo ha rifiutato di andare in ospedale.

Stamattina il tragico ritrovamento: il cinquantenne è stato trovato nel posto in cui era solito trascorrere la notte in estate, circondato da bottiglie e cianfrusaglie. L’ispezione cadaverica sarà effettuata in mattinata.

