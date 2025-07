Cinema, cocktail e barocco: Scicli si riscopre set d’autore con la rassegna “Baroquè 1933”

E’ la prima edizione ed è la prima idea che mira a miscelare cinema e scenario barocco in una città, quale Scicli, dove gli angoli del centro storico si prestano a spettacoli di diversa natura e finalità non ultimi quelli culturali. Da domenica, 13 luglio, al 3 agosto quattro serate di cinema con quattro proiezioni diverse a partire dalle 20,30. Si terranno presso i locali del Baroquè 1933 – Secret Bar nei pressi della chiesa della Consolazione in via Santa Maria La Nova a poche decine di metri da piazza Busacca. “Ogni sera un film diverso e poi cocktail a tema e popcorn a volontà – annuncia così l’evento Martina Giannone giovane filmaker sciclitana pluripremiata in diversi premi nazionali – sarà il meraviglioso barocco sciclitano la scenografia naturale scelta per un’esperienza che richiama il vecchio ‘cinema in piazza ma con un tocco contemporaneo. Lo facciamo per creare qualcosa di nuovo, per ritrovarci, per riflettere e discutere insieme davanti a un bel film”.

Si inizia domenica con il film “Back to Black” per seguire il 20 luglio con “Palazzina Laf”, il 27 luglio con “American Beauty” ed il 3 agosto con “I Cento passi” per quattro appuntamenti in un clima d’altri tempi.

© Riproduzione riservata