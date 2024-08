Ciclomotori truccati, eccesso di velocità, sorpassi irregolari, guida contromano: tutti i controlli e le sanzioni di Ferragosto in provincia

Motorini truccati, sorpassi irregolari, ma anche guida contromano, senza patente o con mezzi senza copertura assicurativa. Stretta sui controlli alla viabilità da parte della Sezione Polizia Stradale di Ragusa durante il periodo di Ferragosto e nell’ultimo fine settimana, a causa dell’aumento del traffico verso le località balneari.

I controlli

Durante i recenti weekend, sono stati emessi 37 verbali per violazioni del Codice della Strada, principalmente per infrazioni riguardanti ciclomotori, inclusi interventi contro l’alterazione dei dispositivi motoveicolari. Queste operazioni si sono svolte nei centri urbani di Modica e Ragusa, e hanno comportato anche sanzioni accessorie. Inoltre, sono stati elevati 58 verbali per condotte di guida pericolose, come eccesso di velocità, sorpasso irregolare, guida contromano, mancato uso delle cinture di sicurezza, guida senza assicurazione e senza patente, con una decurtazione complessiva di 267 punti patente.

L’analisi dei dati statistici ha rivelato una persistente riluttanza nell’uso dei sistemi di ritenuta passiva, come cinture di sicurezza e seggiolini, nonostante la loro importanza nel ridurre le lesioni in caso di incidente. Anche l’uso improprio dei telefoni cellulari durante la guida, senza l’utilizzo di sistemi viva voce o auricolari, è stato identificato come una delle principali cause di distrazione e incidenti stradali.

I controlli continueranno per tutto il periodo estivo, con una particolare intensificazione nei fine settimana e nelle aree costiere.

