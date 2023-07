Ciclista vittima di incidente stradale: elisoccorso a Scicli

Politraumi diffusi in varie parti del corpo per il ciclista di 72 anni rimasto vittima, stamattina, di un incidente stradale in contrada “Zagarone”, alla periferia della città di Scicli. L’impatto con una autovettura, una fita 500 X, si è verificato precisamente in via Ignazio Emmolo, la strada che conduce alla zona artigianale ed al mercato ortofrutticolo. Secondo le prime informazioni, il ciclista avrebbe riportato un trauma facciale e un trauma addominale e toracico.

L’esatta dinamica è in corso di accertamento

Sul posto per accertare le cause del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi. L’uomo, un 72enne di Scicli, era a bordo della sua bicicletta quando è impattato con l’autovettura, sbalzando dal sellino e finendo contro il parabrezza della Fiat 500X. Immediato l’allarme. Nella vicina area mercatale è atterrato l’elisoccorso per poi ripartire, dopo il trasferimento del ferito con l’ambulanza del 118, alla volta di Catania dove è stato ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non disperate. L’uomo è sottoposto alle indagini cliniche ed alle cure dell’equipe dell’ospedale catanese. Il conducente della fiat 500 X, un ventenne di Scicli, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Sul posto i carabinieri della vicina Tenenza sita in via Ignazio Emmolo.