Ciccio torna libero a Marina: il cane di quartiere riabbraccia la sua comunità

Dopo settimane di attesa, affetto e mobilitazione, Ciccio può finalmente tornare a casa. Il Comune di Ragusa ha infatti deciso di disporre la reimmissione controllata del cane, volto noto e amato di Marina di Ragusa, chiudendo così una vicenda che aveva coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni.

Una decisione che arriva al termine di un percorso attento e articolato, come sottolineato dall’assessore alla Tutela degli animali Andrea Distefano, e condiviso con il sindaco Peppe Cassì. Alla base, un equilibrio non semplice: garantire la sicurezza pubblica senza rinunciare alla tutela e al benessere dell’animale.

Determinante è stata la relazione comportamentale veterinaria, che ha escluso qualsiasi profilo di pericolosità. Un passaggio fondamentale che ha confermato ciò che molti residenti già sapevano: Ciccio è un cane docile, abituato alla presenza delle persone e perfettamente integrato nel tessuto del quartiere.

Da anni, infatti, Ciccio è molto più di un randagio: è una presenza familiare, parte della quotidianità di Marina di Ragusa. Proprio per questo, durante il periodo della sua assenza, non sono mancati messaggi, richieste e manifestazioni di affetto da parte dei cittadini, che ne hanno chiesto a gran voce il ritorno.

Un ruolo chiave nella vicenda lo ha avuto anche LEIDAA Iblea, che ha seguito da vicino ogni fase, collaborando con l’amministrazione e offrendo supporto concreto. Insieme ad alcuni volontari, l’associazione si occuperà anche del monitoraggio del cane dopo la reimmissione, garantendo una presenza costante e responsabile.

Ciccio tornerà nel suo ambiente con tutte le tutele previste: è stato infatti sterilizzato e microchippato, nel rispetto delle normative vigenti. La sua reimmissione avverrà in modo graduale e controllato, con il supporto dei tutor individuati.

Si chiude così una storia che ha unito una comunità intera, dimostrando come sia possibile trovare un punto di incontro tra regole, sicurezza e sensibilità. E mentre Ciccio si prepara a tornare tra le strade che conosce da sempre, Marina di Ragusa si prepara a riabbracciare uno dei suoi simboli più autentici.

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