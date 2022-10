Ciccio Barone: la mia verità ve la canto al palco della musica. VIDEO

Ciccio Barone, ormai ex assessore comunale al turismo, spettacoli e centri storici, dopo la revoca delle deleghe da parte del sindaco Peppe Cassì, racconterà la sua verità, così come aveva annunciato sui social qualche giorno fa. Anzi gliele “canterà” al sindaco visto che ha dato appuntamento ai giornalisti per questo venerdì mattina alle ore 11 al parco della musica ai giardini iblei a Ragusa Ibla. Da quel luogo l’ex assessore chiarirà il proprio punto di vista e risponderà a quanto ha detto il primo cittadino durante i lavori del Consiglio comunale e sui social quando ha spiegato di aver eliminato la collaborazione con Barone perché è venuto meno il rapporto fiduciario. In Consiglio ha poi spiegato che tra le motivazioni della sua scelta c’era il fatto che Barone avrebbe avviato rapporti politici che andavano oltre l’attuale Amministrazione e che probabilmente mirerebbero ad una candidatura a sindaco alternativa proprio a Cassì. Insomma, ha detto il sindaco, non era possibile tenere Barone dentro la giunta comunale se quest’ultimo stava lavorando per altri obiettivi politici e con altri soggetti politici. Ma Barone è pronto a dire la sua e a spiegare che l’aspetto politico c’entra fino ad un certo punto. Barone, come si vede nel video al termine di questo articolo, spiega di esserci rimasto male e che il fatto che si sia parlato di revoca delle deleghe per mancanza di fiducia ha rischiato di ingenerare malintesi tra i cittadini, facendo pensare a chissà quali loschi problemi. Ecco, Barone venerdì dirà la sua compresi problemi di rapporti interni alla Giunta comunale che esulano dagli aspetti politici a cui ha fatto riferimento il sindaco Cassì. Insomma ci sarebbero stati problemi di natura diversa alla base delle criticità sorte, ormai da tempo, tra Barone e Cassì. Se ne saprà di piu’ dunque venerdi’.

Il sindaco Peppe Cassì era intervenuto in Consiglio comunale e aveva spiegato le motivazioni della revoca delle deleghe all’assessore Barone. Contenuti riportati poi in un testo postato sui social: “Dopo essere intervenuto in Consiglio Comunale, la sede istituzionale preposta alle comunicazioni di natura politica, ritengo opportuno utilizzare anche questo mio canale per esprime le motivazioni che mi hanno portato a ritirare le deleghe all’ex assessore Francesco Barone (preventivamente informato di questa decisione) per chiarezza nei confronti della cittadinanza, rimasta perplessa da ciò a cui ha assistito nelle ultime settimane.

È noto come Barone abbia infatti preso parte attiva a progetti politici alternativi a quello che noi portiamo avanti e di cui ha fatto parte fino a oggi. Un modus operandi personalistico, che non può coincidere con la logica di squadra che ha caratterizzato questa Amministrazione. Non è pensabile che si possa discutere del presente e del futuro di questa città sia all’interno del gruppo dell’attuale maggioranza (Giunta e consiglieri), sia in gruppi politici addirittura in contrapposizione al primo, che hanno il dichiarato obiettivo di sostituirlo.

Ritengo si tratti di un fatto politicamente assai grave, da cui inevitabilmente deriva una perdita di fiducia. Con le sue azioni l’ex assessore ha di fatto scelto di porsi fuori dal progetto politico-amministrativo in atto, in anticipo di qualche mese rispetto alla sua naturale conclusione. Logica ed ineluttabile conseguenza, per quanto umanamente dolorosa, la revoca delle deleghe”.