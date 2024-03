Ci vogliono 8 milioni di euro per sopprimere il passaggio a livello di Vizzini. Stanziati

Forse ci vogliono più fondi per sopprimere un passaggio a livello che, paradossalmente, per costruirlo. Sono precisamente 8 milioni di euro stanziati dalla Regione Sicilia per la soppressione e le relative opere sostitutive del passaggio a livello della linea ferroviaria Catania- Caltagirone, nel territorio di Vizzini.

L’intervento si riferisce alla struttura che si trova a nord del centro abitato, sulla Sp 28/II al Km 284-537, e rientra nel più ampio Piano di soppressione di una ventina di passaggi a livello sulle linee ferroviarie previsto da un protocollo d’intesa siglato tra Regione Siciliana e Rete ferroviaria italiana.

Sulla linea ferroviaria Catania-Caltagirone, il progetto prevede, insieme alla soppressione del passaggio a livello, anche alcune opere sostitutive. Verrà infatti realizzata una variante al tracciato della Sp 28/II con la costruzione di un cavalcaferrovia a cinque campate.

Il piano siglato da Regione e Rfi prevede un investimento da 154 milioni di euro per la soppressione di passaggi a livello anche sulle linee ferroviarie Palermo-Messina, Alcamo-Trapani, Canicattì-Ispica.

© Riproduzione riservata