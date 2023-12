ChocoModica: anche questa volta è stata magia!

Una quattro giorni di festa, tra spettacoli, degustazioni e convegni. La magia del ChocoModica ha contagiato proprio tutti, i cultori della tipica barretta di Cioccolato di Modica IGP ma anche i tanti turisti che hanno colto l’opportunità data dalla manifestazione, con il suo ricchissimo programma di iniziative, per trascorrere le proprie vacanze tra le bellezze della città barocca.

Tra gli ospiti di questa edizione il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che ha tagliato il nastro inaugurale ed il Senatore Gian Marco Centinaio, che ha contribuito, nella sua qualità di Ministro dell’Agricoltura nel 2018 all’ottenimento del riconoscimento IGP nel 2018, elevando il Cioccolato di Modica al primo e ad oggi unico cioccolato in Europa a Indicazione Geografica Protetta. Al vicepresidente del Senato della Repubblica Centinaio è stato assegnato il Premio M. Scivoletto istituito nel 2007 con lo scopo di premiare quanti si sono distinti per la promozione del Cioccolato di Modica e della città.

Presenti nelle diverse iniziative: il Vicepresidente della Regione e Assessore alla Agricoltura, Luca Sammartino; l’Assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo; il Vicepresidente della Commissione Sanità On. Carmelo Pace, i Direttori Regionali Dario Cartabellotta e Carmelo Frittitta; il Commissario del Libero Consorzio di Ragusa, Patrizia Valenti; il Direttore Generale dell’Asp di Ragusa Fabrizio Russo e i sindaci dei comuni di Raffadali e Ribera, rispettivamente Silvio Cuffaro e Matteo Ruvolo.

Tante iniziative culturali al ChocoModica

Il Cioccolato di Modica IGP è stato al centro di tanti momenti culturali come il ChocoMoBook in cui undici famosi personaggi hanno presentato i propri libri, tra cui Massimo De Giuseppe, Tommaso Foglia, Natasha Korsakova e Luigi Troiani; ChocoComics che ha registrato la presenza di Giuseppe Sansone disegnatore della Disney; CineCiok, per gli amanti del cinema che ha segnato la presentazione del documentario “Ti vulissi mangiari” del regista Giovanni Caccamo, nonché l’attribuzione del premio quale migliore cortometraggio a Zeitnot di Carlo Roberti; ChocoArt, in concorso le sculture di cioccolato realizzate in diretta da Elisa Corallo, Salvatore Licitra e Santino Garofalo. Ha fatto esordio a ChocoModica 2023, ChocoInclusion, fortemente voluto dall’Assessore comunale ai Servizi Sociali Chiara Facello, che ha coinvolto tante associazioni anche di rilievo nazionale, fra cui Anfass, Rotary Shelter Box, Insuperabili.

Assaggi e concerti nel centro storico di Modica

Al ChocoModica è stato possibile gustare il Cioccolato di Modica IGP nelle sue tante espressioni ed anche in vesti insolite grazie alle creazioni culinarie degli chef dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Iblei che, presso la sede della Fondazione Grimaldi, hanno sfornato diversi piatti salati. Rilevante interesse per la ricetta presentata dallo Chef Accursio Craparo, cui il Consorzio ha conferito, alla presenza del sindaco di Modica Maria Monisteri, la Barretta d’Argento per l’impegno profuso nei suoi 20 anni di attività, per la promozione della città di Modica,

Presa d’assalto l’area dedicata al dolce curata dal Pastry chef Concetto Cicero (a cui è andata la “Barretta d’Argento” per i dieci anni di direzione del ChocoLab) dove si sono susseguiti importanti nomi, come i pasticceri Tommaso Foglia, Davide Roccasalva, Andrea Giannone e Aldo Puglisi (Barretta d’Argento per le sculture di cioccolato realizzate ogni anno per ChocoModica).

Accanto ai big, 250 giovani allievi dell’Istituto alberghiero Principi Grimaldi di Modica ai cui professori, Giovanni Roccasalva e Gianluca Sasso, Consorzio e Comune hanno conferito la Barretta d’Argento. Molto apprezzate le degustazioni organizzate dalla neo-delegazione ONAV di Modica, guidata da Giorgio Solarino, che ha visto tra gli ospiti il presidente dell’ONAV Vito Intini, il quale ha scelto proprio il ChocoModica per la consegna dei riconoscimenti TRE PROSIT a 21 cantine siciliane. Importante presenza per tutte e quattro le giornate, in quattro convegni di altissimo profilo scientifico, è stata quella del prof. Giorgio Calabrese, uno dei maggiori esperti mondiali in materia nutrizione, che ha sottolineato la bontà del Cioccolato di Modica quale alimento vero e proprio, per la ricchezza di molecole bioattive ed il moderato apporto di grassi. Le serate, inoltre, sono state animate dalla musica di grandi artisti come Eugenio Bennato & Taranta Power e dei QBeta. Tanto divertimento, infine, con la comicità del famoso Sasà Salvaggio.

«Il Consorzio di Tutela – ha dichiarato il suo direttore, Nino Scivoletto – non poteva festeggiare meglio il quinto anniversario del riconoscimento della IGP».

Il ChocoModica 2023 si è avvalso del contributo degli Assessorati Regionali al Turismo e all’Agricoltura, del sostegno dell’ARS, del Libero Consorzio di Ragusa, della Camera di commercio del Sud Est, nonché dei privati, come Cupra – Comer Sud e Coop Alleanza 3.0 gruppo Radenza in qualità di main sponsor e Prima Classe, Hera, Avimecc e Vitality in qualità di sponsor e Video Regione come media partner. Di fondamentale importanza anche la collaborazione degli Istituti di Istruzione Superiori “Verga” con la sua Brass Ensemble, “Galilei/Campailla” per il progetto ChocoMoBook ed “Archimede” che ha coinvolto la sezione grafica e comunicazione in un concorso per la realizzazione di un incarto speciale dedicato all’evento. «A Benedetta Magro, vincitrice del contest per la realizzazione dell’incarto speciale di questa edizione di ChocoModica, offriremo un tirocinio della durata di due mesi legato agli aspetti più tecnici del packaging design – ha sottolineato Daniele Scifo, direttore creativo dell’agenzia Zero Comunicazione Integrata, che ha curato con il gruppo di lavoro tutto il coordinamento e l’immagine del ChocoModica-. Infine, rivolgo un plauso anche a Daria Batolo, autrice della straordinaria illustrazione “La città di cioccolato” che ha caratterizzato l’appuntamento di quest’anno».

«È stata una bella edizione ed anche il tempo ha dato una mano – ha commentato soddisfatta il primo cittadino di Modica, Maria Monisteri-. Sono particolarmente felice di questa esperienza vissuta tutta d’un fiato, macinando chilometri a piedi nel cuore di Modica con il piacere di avere visto il cioccolato confermarsi brand per la città. Le presenze registrate confermano il successo di questa edizione: tutte le strutture ricettive hanno registrato il sold out e per le diverse attività commerciali è stato un bilancio assolutamente positivo. Inoltre, non si sono registrati disagi né inconvenienti. Modica ora guarda al domani – conclude il sindaco Monisteri – con la consapevolezza di ciò che sa e può fare, forte di una sinergia con la Regione che si è concretizzata nel lavoro dell’onorevole Abbate e nella presenza dei rappresentanti del Governo a cominciare dal presidente Schifani».