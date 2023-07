Chiuso aeroporto di Palermo sino alle 11.00. Odissea infinita per i passeggeri di Catania

E’ stata una notte di fuoco per la SICILIA e in particolare Palermo e la sua provincia. Sono diversi gli

incendi e la città è stata circondata dal fuoco. I Vigili del Fuoco e i canadair sono incessantemente a lavoro. Chiuso l’Aeroporto di Palermo fino alle 11.00. I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi informa la Gesap. La circolazione dei treni è sospesa tra Palermo Notarbartolo e Punta

Raisi per un incendio nei pressi della linea ferroviaria. I voli in arrivo ed in partenza dell’aeroporto di Catania, ancora chiuso per via dell’incendio che lo ha interessato la settimana scorsa, che erano stati riprotetti su Palermo, sono stati quindi cancellati sino alle 11.00 con ulteriori evidenti gravi conseguenze per tutti i viaggiatori. Sono fino adesso almeno 8 i voli cancellati