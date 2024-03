Chiusa la chiesa della Madonna del Carmine in piazza Busacca a Scicli. Lavori urgenti alla voltina in canne e gesso

Non ci voleva, proprio ora che si avvicinano le festività pasquali e la chiesa della Madonna del Carmine ha sempre avuto un ruolo importante nello svolgimento degli eventi religiosi legati alla festa dell’Uomo Vivo, il Cristo Risorto che pur festeggiato nella chiesa di Santa Maria La Nova ha una sua appendice nella chiesa della Madonna del Carmine dove sosta per alcune ore prima della traslazione definitiva nella chiesa da dove il simulacro è stato portato in processione da forzuti giovani poco dopo mezzogiorno.

Ebbene sì, invece è accaduto.

Nella chiesa della Madonna del Carmine, da un paio di mesi, sono in corso i lavori di sistemazione del tetto e l’impalcatura laterale che si affaccia sul torrente Santa Maria La Nova ne è proprio la strada di accesso ad essi per operai e materiali. Da alcuni giorni, però, all’interno della chiesa sono state notate polveri sospette in corrispondenza della “voltina” realizzata in canne e gesso, tecnica di costruzione tipica del periodo della ricostruzione post-terremoto del 1693. Ogni mattina e durante le ore della giornata il parroco ed i suoi collaboratori da giorni sono stati costretti a rimuovere questi residui. Il dubbio che potesse accadere qualcosa di più grave è apparso evidente. Da qui la decisione di intervenire chiudendo alle funzioni religiose ed alle visite dei turisti per evitare che si potessero registrare fatti ben più gravi come il cedimento di parti più consistenti di intonaco dalla volta.

La chiusura ha portato alla revisione dei luoghi dove celebrare i riti religiosi.

Una volta chiusa la chiesa della Madonna del Carmine le celebrazioni sono state distribuite fra la chiesa di San Giovanni sita nella vicina via Francesco Mormino Penna e nella chiesa di Santa Maria La Nova. Il tutto nell’attesa che venga redatta la perizia del pronto intervento per i lavori nella “voltina” della chiesa della Madonna del Carmine. E’ chiaro che non si tratta di interventi a breve termine. Fra perizia tecnica con relativi sopralluoghi, ricerca di finanziamento e poi esecuzione dei lavori non si esclude che possano passare mesi se non anni.

