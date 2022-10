Chiaramonte: un arresto per reati contro il patrimonio

I Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi sono riusciti a rintracciare ed eseguire l’arresto di A.N., cl.04, autore di reati contro il patrimonio, e destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania il 4 ottobre scorso.



Così come anche i Carabinieri della Stazione di Vittoria, negli stessi giorni, erano riusciti a localizzare e procedere all’arresto di C.M., cl.98, colpevole di reati contro il patrimonio e la persona, e destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa.

