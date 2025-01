Chiaramonte: scontro tra due auto, ferito un bambino. Non è grave

Incidente stradale stamani intorno alle 9 lungo la S.P. 7, nel territorio di Chiaramonte Gulfi. L’impatto, avvenuto in curva, ha coinvolto una Fiat Punto e un monovolume Toyota. A restare coinvolti nell’incidente gli occupanti della Fiat Punto: fra loro, anche un bambino che è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per accertamenti. Per fortuna non ha riportato ferite gravi.

Ingenti i danni ad entrambe le vetture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per efettuare i rilievi, la polizia locale per la gestione della viabilità e l’ambulanza del 118.

Disagi alla Viabilità

L’incidente, verificatosi in orario di punta, ha causato notevoli rallentamenti nella circolazione lungo la SP 7, creando disagi agli automobilisti. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

© Riproduzione riservata