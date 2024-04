Chiaramonte: due incidenti, entrambi nello stesso posto

Due incidenti stradali si sono verificati durante la mattinata di oggi a Chiaramonte Gulfi, sulla Sp. 7, km 11,009, in una zona denominata “croce”. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 10, per fortuna non molto grave.

PER FORTUNA NON CI SONO STATI FERITI

Il secondo si è verificato intorno alle 13: due auto, una Renault Clio e una Fiat Panda, si sono scontrate. La dinamica è ancora in fase di accertamento. E’ possibile che la pioggia di queste ore abbia reso l’asfalto molto scivoloso, tra l’altro molto liscio e rovinato in quel tratto di strada, che è di competenza provinciale. Per fortuna non ci sono stati feriti, solo danni materiali alle auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiaramonte per la dinamica e la polizia municipale per la viabilità.

