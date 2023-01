Chiaramonte, Acate e Comiso: chi evade dalla comunità, chi dai domiciliari. Ora sono tutti in carcere. Uno è minorenne

A Chiaramonte, Comiso ed Acate, sono stati effettuati alcuni provvedimenti dai carabinieri nei confronti di 3 soggetti. Uno è minorenne.

A Chiaramonte, un mnorenne italiano, già collocato in una comunità, a causa di reati in materia di stupefacenti commesso ad ottobre e arrestato dai carabinieri, su diposizione del tribunale per i minorenni di Catania, dopo essersi allontanato dalla comunità, è stato ritretto nel carcere minorile di Catania-Bicocca.

Ad Acate, un tunisino è stato condannato a 9 mesi di carcere in regime di affidamento in prova al servizio sociale per lesioni con tentata violenza privata, reato commesso nel 2017. Poi, a dicembre 2022, si è allontanato dal territorio italiano violando quanto gli era stato imposto. Per questo, ora si trva ristretto presso la casa circondariale di Ragusa.

A Comiso è stato portato in carcere un italiano di 33 anni che non aveva rispettato gli obblighi inerenti gli arresti domiciliari. Si era infatti allontanato da casa senza motivo e per questo ora si trova in carcere a Ragusa.