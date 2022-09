Chiaramonte: 100 anni e non sentirli! Tanti auguri alla signora Maria Tummino. FOTO e VIDEO

Ha compiuto 100 anni la signora Maria Tummino. Nata nel 1922, questa simpaticissima nonnina ha raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo d’età nella città dove è nata e vissuta: Chiaramonte.

Maria Tummino, che dimostra certamente meno della sua età, gode di ottima salute. Vedova da 30 anni, ha festeggiato i suoi primi 100 anni insieme al figlio Carmelo, alla nuora Franca, ai nipoti Giovanni e Virginia. Casalinga, ha vissuto per molto tempo in campagna e ricorda con grande piacere quel periodo: “Era bella la vita in campgna”, ci spiega. E quale sarebbe il suo segreto di longevità? “Mangio tutto, ma il latte non lo bevo, non mi piace. Non ho avuto particolari malattie. Sto bene”, ci racconta.

Una vita dedita al supporto del marito, di professione contadino, e alla famiglia: “Non litigavamo mai”, ci racconta e aggiunge: “Grazie alla mia famiglia, a mia nuora, a mio figlio e ai miei nipoti”. Infatti, Maria abita tutt’ora con la sua famiglia. Un consiglio di saggezza? “Fate quello che vi piace nella vita”. Più saggio di così…

A festeggiare questo specialissimo compleanno, oltre alla sua famiglia, anche il comune di Chiaramonte, rappresentati dal vice-sindaco Elga Alescio e dall’assessore Adriana Iacono, che hanno donato alla signora Maria una splendida torna di compleanno e un mazzo di fiori.

Ma in realtà i festeggiamenti sono iniziati prima e continueranno per tutta la serata. Maria Tummino è diventata una piccola star di TikTok, grazie al simpatico coinvolgimento del nipote Giovanni e alla sua prontezza di spirito. Stasera, invece, cena al ristorante Majore.

Auguri a questa splendida centenaria e da parte della redazione di RagusaOggi, le auguriamo altri mille di questi giorni.