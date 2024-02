Chi ruba arance, chi guida senza patente: due denunce a Vittoria e una a Scoglitti

Contrasto ai reati predatori da parte dei carabinieri. Sono state denunciate tre persone. A Vittoria, i carabinieri hanno notato un comportamento sospetto da parte di un conducente di un furgone durante un posto di controllo. Dopo averlo seguito e fermato, hanno scoperto che il conducente, identificato come O.S., era privo di patente di guida e il veicolo non era assicurato. Durante i controlli, è stata trovata una moto rubata e una somma di denaro non giustificata. Il conducente è stato denunciato per ricettazione.

DENUNCIA A VITTORIA



Sempre a Vittoria, durante un’altra operazione di controllo del territorio in un agrumeto, i Carabinieri hanno sorpreso un uomo, identificato come C.A., intento a raccogliere arance. Dopo un tentativo di fuga, è stato fermato. Durante la perquisizione sono state trovate forbici e successivamente è emerso che aveva danneggiato la recinzione dell’agrumeto e rubato arance. È stato denunciato per furto aggravato.

DENUNCIA A SCOGLITTI



A Scoglitti, i Carabinieri hanno individuato persone al lavoro all’interno di un’azienda agricola già sottoposta a sequestro. Dopo aver identificato i lavoratori, è emerso che erano irregolari sul territorio nazionale e privi di contratto di lavoro regolare. Il proprietario dell’azienda agricola, identificato come I.F., è stato denunciato in stato di arresto per violazione dei sigilli.

