Cerimonia commemorativa del “Giorno della Memoria” a Modica

La città di Modica ospiterà quest’anno la cerimonia per il “Giorno della Memoria”, istituito nel 2000 per ricordare le vittime dell’Olocausto. L’evento si terrà il prossimo 27 gennaio alle ore 11.00 presso il Teatro Garibaldi, in un’occasione di riflessione e commemorazione sotto l’egida della Prefettura e con la collaborazione di scuole, associazioni e istituzioni locali.

Un tributo alla memoria

Durante la cerimonia, verrà consegnata una “Medaglia d’Onore” conferita dal Presidente della Repubblica a un cittadino modicano deportato e internato nei lager nazisti. L’iniziativa vuole anche ricordare uno degli episodi più tragici della storia locale: la strage di Modica del 1474, considerata il più grave eccidio giudaico in Sicilia, in cui persero la vita centinaia di ebrei residenti nel quartiere “Il Cartellone”.

L’evento: memoria e partecipazione

La commemorazione, promossa dal Prefetto Giuseppe Ranieri, si propone di sensibilizzare sul dramma della Shoah e sull’importanza di mantenere viva la memoria storica, a 80 anni dalla liberazione di Auschwitz (27 gennaio 1945). Il programma prevede musiche e letture sul tema della Shoah, curate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Capuana” di Giarratana – Monterosso Almo e dell’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Amore” di Modica. La collaborazione della Prof.ssa Siriana Giannone Malavita e del Regista Gianni Battaglia, daranno voce a una delle pagine più drammatiche della storia europea.

Invitati e partecipanti

All’evento parteciperanno le massime autorità civili, militari, religiose, rappresentanti della deputazione nazionale e regionale, amministrazioni statali e regionali, nonché esponenti delle associazioni combattentistiche e d’arma. “Ricordare è un dovere morale, per conservare e tramandare la memoria della barbarie nazista e per onorare le vittime dell’Olocausto,” ha dichiarato il Prefetto Ranieri.

