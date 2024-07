Centro storici: fondi per parcheggio multipiano a Ibla, accordo tra Provincia e Comune

La commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, e il sindaco del Comune di Ragusa, Peppe Cassì, hanno firmato un accordo istituzionale per la realizzazione del parcheggio multipiano a Ragusa Ibla, con l’obiettivo di potenziare la mobilità sostenibile ragusana. L’intero importo per la realizzazione del parcheggio è di circa 11,2 milioni di euro. Con questo accordo istituzionale, il Libero Consorzio ibleo e il Comune di Ragusa contribuiranno in egual misura all’intervento pubblico di sostegno finanziario, pari a 4.660.000 euro al netto di IVA al 22%.

“Si tratta di uno degli atti conseguenti alle variazioni di bilancio approvate la scorsa settimana. Dopo interlocuzioni con il Comune di Ragusa, abbiamo individuato questa opera come prioritaria per il territorio ibleo. Il nostro obiettivo, come abbiamo evidenziato nel corso dell’Assemblea dei Sindaci, è quello di imprimere un cambio di passo allo sviluppo della Provincia, lavorando per dare le risposte attese alla comunità ragusana. Con questo accordo il nostro Ente contribuirà alla realizzazione dell’opera con 2,3 milioni di euro, partecipando in egual misura con il Comune capoluogo all’intervento pubblico di sostegno del project financing”, evidenzia la Commissaria Valenti.

“La realizzazione del parcheggio multipiano di Ragusa Ibla è sempre stata al centro dei nostri programmi e da qualche tempo anche delle interlocuzioni con il Libero Consorzio, che ha compreso e condiviso l’importanza strategica di quest’opera non solo per Ibla ma per tutto l’indotto del territorio. Dopo i passi avanti sotto l’aspetto burocratico compiuti nei mesi addietro, oggi un altro, fondamentale, passo è stato mosso con questo accordo di programma con cui Comune e Libero Consorzio divideranno la quota di spesa pubblica a sostegno del project financing”, dichiara il sindaco Cassì.

Come è noto il parcheggio sorgerà in via Peschiera, quindi in corrispondenza di un importante punto di accesso dell’abitato e a poca distanza dal centro del quartiere, e insisterà su un lotto di forma triangolare dall’estensione di circa 4.000 mq. Quattro i piani interrati previsti, collegati verticalmente da una rampa elicoidale per le autovetture, da due scale e da due ascensori. Trecentocinquanta, almeno, i posti auto. Il parcheggio opererà 24 ore su 24 grazie a un ampio utilizzo di sistemi di controllo e di automazione.

© Riproduzione riservata