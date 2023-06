Centro per l’impiego a Pozzallo ancora chiuso. Ammatuna lamenta ritardi. A chi le reali competenze?

Lavori di ristrutturazione al palo dopo un finanziamento di 800 mila euro del governo nazionale nell’ambito del programma di Rigenerazione urbana. E’ di stamattina l’appello del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ad accelerare i tempi di consegna dei locali, in via del tutto temporanea giusto il tempo di realizzare i lavori di ristrutturazione nell’attuale sede pozzallese del Centro di via Cesare Battisti, nel Centro Direzionale ex Asi. “Dopo aver affidato l’incarico ai progettisti, come Comune avevamo sollecitato la Regione al trasferimento dell’ufficio nei locali più moderni del Centro Direzionale dell’ex ASI dotati di acqua, energia elettrica – afferma Ammatuna – dal 2 maggio scorso i locali sono in grado di ospitare il servizio. Il Comune ripetutamente si è dichiarato disponibile a farsi carico di ogni altra esigenza. Nessuno si è fatto sentire, con il risultato che gli utenti pozzallesi debbono recarsi per il disbrigo pratiche nei centri vicini”.

Nello scorso mese di aprile sembrava che il cerchio fosse stato chiuso.

Il deputato regionale Ignazio Abbate si era attivato per trovare la soluzione alternativa alla chiusura individuando in quelli della zona ex ASI, in territorio di Modica, la collocazione utile in quanto locali non utilizzati e facili da raggiungere. Cosa è successo, allora, per fare scendere nuovamente in campo il sindaco Roberto Ammatuna puntando sui ipotetici ritardi della Regione? Ignazio Abbate rimanda al mittente l’appello di Ammatuna. “Io preciso, invece, che alla Regione aspettano notizie da Pozzallo e che il Comune faccia un provvedimento con il quale si prenda carico delle spese vive, i locali sono in uso gratuito ma le utenze sono a carico dell’ente in cui ricade il servizio. Il trasferimento degli arredi è stato fatto ne sono testimone ed il materiale di archivio è stato portato negli uffici di Frigintini dove attingono anche gli altri Comuni. L’ente pozzallese deve definire amministrativamente il carico di quanto gli spetta. Mi stupisce la nota di oggi del sindaco Ammatuna. Non dobbiamo dimenticare che solo grazie alla disponibilità della Regione è stata scongiurata la chiusura dell’ufficio ed il trasferimento dei dipendenti”.