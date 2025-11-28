Centro Commerciale Ibleo: accordo raggiunto con i sindacati. Il 26 dicembre 2025 resterà chiuso

Il Centro commerciale ibleo di Ragusa resterà chiuso il 26 dicembre 2025. È questo l’esito dell’incontro tra la direzione del Centro, rappresentata dall’avv. Carla Gurrieri e dalla dott.ssa Alessia Naccari, ed i rappresentanti dei lavoratori Salvatore Scannavino (Fisascat Cisl), Antonio Modica e Francesco Pisana (Filcams Cgil).

La riunione, convocata per discutere l’ipotesi di apertura nel giorno di Santo Stefano, si è svolta in un clima definito da tutte le parti “costruttivo, trasparente e rispettoso”.

Un confronto sereno per tutelare lavoratori e strategia imprenditoriale

Durante il confronto, la direzione ha chiarito che l’eventuale apertura del 26 dicembre non nasceva da un intento penalizzante nei confronti dei dipendenti, bensì si inseriva in un più ampio piano di rilancio del Centro commerciale ibleo, con investimenti e azioni mirate a rafforzarne il ruolo nel tessuto economico del territorio.

Un percorso strategico — sottolineano Gurrieri e Naccari — improntato su sostenibilità, rispetto delle persone e valorizzazione dell’esperienza lavorativa ed esperienziale del Centro.

Dopo aver ascoltato le osservazioni e le preoccupazioni dei sindacati, la direzione ha scelto di accogliere la richiesta delle parti sociali, confermando la chiusura del Centro il 26 dicembre 2025.

Soddisfazione dei sindacati: “Una scelta equilibrata che tutela lavoratori e famiglie”

Le organizzazioni sindacali hanno espresso apprezzamento per l’apertura al dialogo dimostrata dalla direzione del Centro commerciale.

Secondo Scannavino, Modica e Pisana, la decisione permette di conciliare esigenze imprenditoriali e bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto in una giornata dal forte valore simbolico e familiare come Santo Stefano.

Nasce un tavolo permanente di confronto

Al termine dell’incontro, direzione e sindacati hanno concordato l’istituzione di un tavolo permanente, che si riunirà periodicamente per affrontare: programmazione delle aperture festive e straordinarie del 2026, politiche di benessere del personale, miglioramento delle relazioni sindacali interne, temi legati allo sviluppo sostenibile del Centro e alla qualità del lavoro.

Un’intesa che guarda al futuro

Le parti hanno infine ringraziato reciprocamente per la disponibilità e la correttezza dimostrate nel corso del confronto.

Un segnale che, secondo i sindacati e la direzione, indica la volontà comune di costruire un equilibrio virtuoso tra impresa, territorio e forza lavoro, rafforzando il ruolo del Centro commerciale ibleo come realtà economica moderna e socialmente responsabile.

