Tutti pazzi per “Celentino”, sosia di Celentano, a Pedalino. Musica e solidarietà per la tutela degli animali

Musica e solidarietà per gli amici a quattro zampe. L’ex cinema Esperia di Pedalino ha ospitato la serata musicale di beneficenza organizzata dall’associazione Anpana, che riunisce a Comiso un gruppo di volontari che si occupano del salvataggio e della cura dei cani randagi.

La serata ha avuto come ospite speciale Agostino Iappica, in arte Celentino, nome che richiama quello del grande Adriano Celentano, di cui Agostino Iappica è sosia, oltre che abile e apprezzato imitatore.

Sul palco dell’ex cinema “Celentino” ha offerto i brani del grande Celentano, entusiasmando il pubblico e la platea di appassionati, giunti anche da Comiso, Vittoria e da altre città della zona.

La serata è stata presentata da Alessandro Nifosì. La serata è iniziata con la proposta di un video che racconta in sintesi la storia e la mission dell’Anpana e alcune storie di animali curati proprio dai volontari. Alcuni cani, dopo le prime cure, la sterilizzazione e la microchippatura, vengono adottati anche in altre regioni. Il volontariato dell’Anpana si scontra spesso con le ridotte capacità economiche dei comuni, cui la legge demanda la gestione del randagismo e con una sub-cultura che non privilegia il rispetto degli animali.

Alessandra Nepote, responsabile della sezione provinciale Anpana, che ha sede proprio a Pedalino, ha illustrato la storia di questi anni e le varie problematiche. Hanno partecipato anche il vicesindaco Giuseppe Alfano e i consiglieri comunali Gaetano Scollo e Gaetano Gaglio.

