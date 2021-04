Celebrato a Ragusa il centesimo anniversario della strage fascista in Piazza San Giovanni - Ragusa Oggi

Celebrato a Ragusa il centesimo anniversario della strage fascista in Piazza San Giovanni

Si è celebrata oggi pomeriggio 9 aprile alle 18,30 a Ragusa in Piazza San Giovanni, la celebrazione del centesimo anniversario dell’uccisione dei tre lavoratori Rosario Occhipinti,Carmelo Vitale e Rosario Gurrieri da parte dei fascisti durante un comizio di Vacirca.

Numerosi i presenti alla manifestazione organizzata da No Muos: La Cgil, l’Anpi ed altri sodalizi locali e quattro notevolissimi interventi che hanno descritto con grande precisione il clima politico di quel periodo storico in provincia di Ragusa in cui ebbe luogo l’uccisione dei tre lavoratori della terra, ma anche in altre zone della Sicilia dove il fascismo si rese responsabile di altre azioni delittuose.

Non è ovviamente mancata la dichiarazione della petizione che sarà inviata al Sindaco ed al Prefetto di Ragusa per fare diventare la giornata del 9 aprile più significativa nella lotta contro ogni forma di violenza politica e la cancellazione della via Almirante che dovrà essere sostituita appunto dal 9 aprile.

Gli interventi di Pippo Gurrieri, Michele Mililli, del sen. Gianni Battaglia nella qualità di presidente provinciale dell’Anpi e di Peppe Scifo presidente della Cgil sono stati di altissimo livello e molto applauditi dai presenti che hanno concluso l’evento cantando in coro il famoso “Fischia il vento” di memoria partigiana.

Un evento che a nostro avviso ha dato e darà un memorabile impulso ad una nuova azione politica non solo locale che porterà Piazza San Giovanni ad un ruolo di democrazia partecipata con l’intitolazione parziale ai tre lavoratori uccisi dai n azifascisti nel 1921.

Franco Portelli