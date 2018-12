Celebrata Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco, eroi italiani. FOTO GALLERY - Ragusa Oggi

Celebrata Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco, eroi italiani. FOTO GALLERY

Come nelle previsioni si è svolta oggi la celebrazione della Festività di santa Barabara, presso la sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa.

Alle 9.00 in punto i Ragazzi delle 5à classi dell’Istituto Francesco Crispi assistiti dal personale Vigilfuoco hanno, iniziato i giochi che simulavano le attività dei Vigili del Fuoco.

Alle 10.55, il coro della scuola ha accolto intonando l’inno nazionale tutte le autorità intervenute.

Alle 11.00 in punto S.E. Carmelo Cutitta Vescovo della Diocesi di Ragusa ha officiato la Santa Messa.

Al termine dopo i ringraziamenti, si è proceduto alla consegna dei Diplomi di lodevole Servizio per il personale in quiescenza, delle croci di anzianità per il personale che ha compiuto 15 anni di effettivo servizio.

Ai ragazzi che hanno partecipato ai giochi è stata consegnata una coppa per ciascuna classe, una targa ricordo al Dirigente Scolastico che ha accolto le richieste del Comando.

IL DISCORSO DEL COMANDANTE

Saluto tutto il personale del comando, i rappresentanti delle oo. Ss, i pensionati, l’associazione dei vigili del fuoco in congedo ed i vigili del fuoco volontari.

Grazie per essere qui presenti e per l’impegno prestato per la organizzazione della manifestazione alla quale hanno partecipato gli alunni delle 5 classi dell’istituto comprensivo f. Crispi in una competizione di giochi aventi come tema gli interventi dei vv.f.

Grazie al dirigente scolastico prf.ssa maria grazia carfi’ che ha risposto favorevolmente alle richieste del comando.

Il 4 dicembre è il giorno in cui tutti gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco siamo uniti nella cerimonia commemorativa della nostra patrona santa barbara e nella celebrazione dei valori che costituiscono l’identita’nei quali da sempre identifichiamo il nostro operato.

E’ motivo di orgoglio per tutti noi constatare che le nostre competenze e conoscenze nell’ambito della cultura della sicurezza e della prevenzione costituiscono un punto di riferimento per la collettivita’ le imprese l’ambiente e l’intera societa’.

Grandi innovazioni legislative hanno interessato quest’anno il corpo nazionale:

La prima riguarda le funzioni svolte nell’ambito del servizio nazionale di protezione civile; infatti nel nuovo codice di p.c, emanato nel mese di gennaio di quest’anno, e’ stato stabilito che in tutti i diversi scenari, i vigili del fuoco, assicurano gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti assumendone la direzione e la responsabilita’ attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

La seconda riguarda l’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni e compiti del personale permanente e volontario del cnvvf mediante le modifiche al dlgs 139/2006, e la conseguente revisione dell’ordinamento con la soppressione, modifica e istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche e la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche.

Questa giornata di festa è l’occasione, in prossimita’ della conclusione dell’anno, per riflettere sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti .

Nella nostra sicilia siamo passati dagli interventi per l’estinzione degli incendi di vegetazione alle emergenze nubifragi ed allagamenti causati dalle intense precipitazioni mettendo a dura prova la capacita’ operativa dei comandi.

Tutto il personale della regione, compreso il nostro, ha risposto con professionalita’ e coraggio alle richieste di soccorso, in sostegno delle persone colpite dagli ultimi recenti nubifragi che hanno causato perdite umane e danni a molti territori dell’isola, operando incessantemente per garantire un celere ritorno alla normalita’.

Il consuntivo del 2018 è sicuramente positivo se riferito all’assolvimento dei compiti istituzionali; posso affermare infatti che sono stati raggiunti risultati piu’ che soddisfacenti nell’assicurare il servizio di soccorso e di prevenzione su tutto il territorio di questa bella ed accogliente provincia.

dall’inizio dell’anno sono stati effettuati n. 5098 interventi tecnici di soccorso pubblico in occasione di incendi, di improvviso o incombente crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamita’ tutti interventi caratterizzati dal requisito della rapidita’della prestazione.

Nei turni nei quali si sono manifestate le emergenze provinciali e regionali è stato possibile espletare piu’ interventi grazie alla disponibilita’ del personale che è stato trattenuto e/o richiamato in servizio.

Nell’occasione mi e gradito ringraziare l’amministrazione comunale di ragusa che ha contribuito a sostenere l’onere finanziario per attivare nel periodo estivo il presidio stagionale a marina di ragusa.

Inoltre il comando, nel mese di agosto, ha potenziato il dispositivo di soccorso in ambito provinciale a seguito della convenzione stipulata tra la direzione regionale dei vvf ed il dipartimento della protezione civile regionale che ha consentinto di dislocare una squadra aggiuntiva al distaccamento di vittoria, per concorrere alla campagna di contrasto degli incendi di vegetazione.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, funzione diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita, di incolumita’ delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la predisposizione di misure di prevenzione e di protezione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio, è stato possibile evadere complessivamente n. 614 pratiche ed eseguire n. 166 accertamenti-sopralluoghi riguardanti la segnalazione certificata di inizio attivita’.

I suddetti incarichi sono stati svolti con il preciso e competente impegno dei funzionari del c.do ed ha consentito di raggiungere gli obiettivi fissati dal dipartimento senza tralasciare la partecipazione

Ai diversi organi colleggiali ai quali l’ufficio e’ chiamato a presenziare.

Per l’attivita’ di polizia giudiziaria sono stati trattati n. 181 procedimenti che hanno portato in alcuni casi all’erogazione delle sanzioni come previsto dalle leggi.

Sono stati svolti complessivamente nei locali di pubblico spettacolo n. 215 servizi di vigilanza antincendio, finalizzati tra l’altro a prevenire situazioni di rischio ed assicurare l’immediato intervento nel caso in cui si verifichi un evento dannoso.

Nel settore riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati formati n. 166 lavoratori per poter essere incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze; e sono stati rilasciati, a seguito di esami svolti presso il comando n. 197 attestati di idoneita’ tecnica.

L’area deputata alle attivita’ formative del comando oltre a programmare i corsi di aggiornamento e di qualificazione per il personale permanente ha organizzato un corso teorico pratico per la formazione del personale volontario dei vvf da impiegare nel distaccamento volontario di santa croce camerina.

Degna di nota e’ anche l’attivita’ didattica e addestrativa che e’ stata rivolta alla formazione dei volontari di protezione civile da impiegarsi a supporto delle squadre operative vvf per l’estinzionedegli incendi durante la stagione estiva.

Inoltre i funzionari ed il personale operativo del c.do sono stati impegnati nelle iniziative, attraverso incontri e visite guidate, volte a diffondere e promuovere la cultura della sicurezza ai cittadini ed agli studenti degli istituti scolastici della provincia.

I risultati operativi indicati, comunque straordinari, a volte incredibili rispetto alle risorse di cui disponiamo, sono stati portati a termine grazie al sacrificio, all’impegno, alla competenza ed affidabile professionalità da parte di tutto il personale: operativo, amministrativo, tecnico, informatico e volontario ognuno per la parte di competenza; che hanno consolidato i sentimenti di stima delle autorità e dei cittadini nei confronti del personale del comando provinciale.

Numerose sono state infatti le circostanze in cui gli organi di informazione locali hanno posto in evidenza interventi tempestivi ed efficaci fornendo una tangibile conferma dell’impegno con cui i vigili del fuoco di ragusa sanno distinguersi

Un ringraziamento sincero lo rivolgo ai rappresentanti delle amministrazioni civili e militari, molti dei quali oggi qui presenti, i cui dipendenti collaborano spesso con le nostre squadre nell’espletamento dei compiti istituzionali.

Grazie anche a s.e. il prefetto ed ai funzionari della prefettura per la funzione di coordinamento svolta in occasione di complessi interventi di protezione civile.

In questa ricorrenza cosi’ sentita, rivolgo un doveroso e commosso pensiero a tutti i vigili del fuoco che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere; il loro ricordo dovra’ essere di esempio per tutti noi e dovra’ aiutarci a superare i problemi che si incontrano nel cammino non sempre facile del servizio.

Ai colleghi che hanno subito infortuni in servizio ed a coloro che sono in malattia formulo l’augurio piu’ sentito di una pronta guarigione.

Per tutto questo desidero esprimere ancora una volta, a tutto il personale in servio e in quiescenza, ai funzionari tecnici che mi collaborano attivamente, al personale amministrativo ed informatico ai volontari ed ai rappresentantii delle oo.ss il mio piu’ caloroso ringraziamento per l’impegno profuso e per i risultati ottenuti.

.

Santa barbara, che raffigura l’attitudine a sapere affrontare il pericolo con fede e coraggio, protegga, accompagni e guidi sempre tutto il personale del comando.

Viva santa barbara

Viva il corpo nazionale dei vigili del fuoco