Cede un tratto di costa in contrada Maulli nel territorio di Marina di Ragusa: interdetto lo specchio di mare

Uno smottamento improvviso della costa di contrada Maulli fra Marina di Ragusa e Playa Grande. Un tratto, quello interessato dal cedimento della scogliera, più vicino a Marina di Ragusa che al territorio costiero sciclitano. In particolare è quello in cui ricade l’ex Fazenda e dove nella parte interna della costa sono nate negli ultimi anni numerose villette. Lo smottamento del tratto costiero è stato segnalato alla Capitaneria di porto di Pozzallo che, con proprio personale, ha raggiunto i luoghi constatando la reale pericolosità per persone o cose che avrebbero potuto transitare per la scogliera di contrada Maulli. Un tratto di costa bello ed incontaminato che “ispira” alle passeggiate naturalistiche, fuori dal caotico movimento all’interno delle frazioni balneari iblee. L’ordinanza di interdizione della Capitaneria di porto pozzallese vieta l’avvicinamento fino a cinquanta metri dalla costa sia per le imbarcazioni in transito che per le persone; vietato anche l’ormeggio, la sosta dei natanti ed ogni attività subacquea o di superficie legata ai pubblici usi del mare. Il ritorno alla normalità è legato ai lavori che si dovranno realizzare per ripristinare il tratto di costa eliminando ogni rischio per eventuali avvicinamenti alla costa di contrada Maulli. Una costa per la quale è stata chiesta fin dall’estate scorsa la creazione di un percorso proprio antistante la scogliera per definire uno spazio in cui si possano effettuare delle passeggiate; in subordine una sistemazione dell’attuale tracciato che, al momento, è stato compromesso dallo smottamento e che è realmente pericoloso per uomini e cose. Il forte moto ondoso del mare delle ultime settimane è arrivato prima delle intenzioni e delle mani dell’uomo in questo tratto costiero dalla natura incontaminata.





