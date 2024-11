Cavalleria Rusticana, ma 12 anni dopo. Al Garibaldi di Modica ci sarà la nipote di Mascagni

Il Teatro Garibaldi di Modica inaugura la nuova stagione concertistica 2024-2025 con una speciale doppia replica dell’opera Cavalleria Rusticana & 12 anni dopo. Cavalleria’s sequel, in programma venerdì 15 e sabato 16 novembre alle 21:00. Questo evento unico abbina la celebre opera di Pietro Mascagni a un sequel inedito che esplora le vicende dei personaggi dodici anni dopo il dramma originale. La produzione nasce dalla collaborazione con il Teatro Goldoni di Livorno e avrà come ospite d’onore Guia Farinelli Mascagni, nipote del compositore.

La serata vedrà sul palco un cast di alto livello, diretto da Andrea Hlinkovà e accompagnato dall’Orchestra Filarmonica e dal Coro del Teatro Garibaldi di Modica. Mario Menicagli guiderà l’orchestra, con Alistair Sorley alla direzione del coro e Mirko Caruso come direttore musicale. Dopo la rappresentazione della storica Cavalleria Rusticana, il pubblico assisterà a 12 anni dopo, un’opera ispirata al dramma popolare di Giovanni Grasso del 1917, riadattato in un libretto di Lido Pacciardi e musicato con entusiasmo da Menicagli.

Ambientato il giorno di Pasqua dodici anni dopo gli eventi dell’opera originale, questo sequel approfondisce l’evoluzione dei personaggi come Gna Lucia, Santuzza e Turidduzzu, figlio dodicenne di Turiddu, tormentato e respinto dai suoi pari. Appaiono anche Lola e compare Alfio, che ha scontato la pena in prigione, per esplorare temi di speranza e perdono.

I biglietti per questa rappresentazione innovativa sono disponibili sia al botteghino del teatro sia online. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web del teatro fondazioneteatrogaribaldi.it o contattare il numero 0932/946991.

