Cavalleria Rusticana: lo spettacolo al Teatro Duemila di Ragusa il 7 aprile - Ragusa Oggi

Cavalleria Rusticana: lo spettacolo al Teatro Duemila di Ragusa il 7 aprile

Sarà uno degli eventi più importanti della primavera ragusana: Cavalleria Rusticana arriva a Ragusa il 7 aprile al Teatro Duemila, uno spettacolo a cura dell’ Orchestra, del Coro e dei Solisti della Fondazione Teatro Lirico Siciliano, Direttore d’Orchestra Michele Netti e indimenticabili Musiche di Pietro Mascagni e tratta da una celeberrima novella di Giovanni Verga.

Si tratta di un evento di grandissima caratura, voluto dalla stessa produzione che porterà in scena nei prossimi giorni a Ragusa Il Lago dei Cigni (spettacolo che sta già quasi registrando il tutto esaurito, suscitando grande interesse nel pubblico ibleo).

La vicenda si svolge a Vizzini. All’alba di una domenica di Pasqua, nel paese s’ode una serenata dedicata a Lola, moglie di compare Alfio, un carrettiere. Pian piano il paese si sveglia e tutti si preparano per il giorno di festa; Lucia, proprietaria di un’osteria, prepara il vino per i festeggiamenti che avranno luogo dopo la messa. Da lei si reca Santuzza, fidanzata di suo figlio Turiddu; all’invito della donna ad entrare in casa, la ragazza rifiuta, rivelandole un’amara verità: Turiddu la tradisce. Prima di partire per il servizio militare, il ragazzo si era promesso a Lola; tuttavia il periodo di leva si era protratto e la donna, stanca di aspettare, dopo un anno si era sposata con Alfio. Al suo ritorno, per ripicca, Turiddu si era allora fidanzato con Santuzza, ma successivamente aveva preso ad approfittare delle assenze di Alfio per riprendere una relazione clandestina con Lola.

Lucia non crede alle parole di Santuzza, ma il loro discorso è interrotto dalla processione iniziale della messa. Poco dopo arriva lo stesso Turiddu, che saluta la sua fidanzata; questa, ormai esasperata, gli rinfaccia i continui tradimenti, ma lui dapprima nega e in seguito cerca di troncare con rabbia il discorso. La lite è interrotta dall’arrivo della stessa Lola, che provoca Santuzza cantando una canzone dedicata al suo amato; i due si recano insieme in chiesa, mentre Santuzza, al colmo della disperazione, scaglia una maledizione su Turiddu.Arriva poi compare Alfio, che chiede a Santuzza dove sia sua moglie; lei, incautamente, gli dice che ella è andata a messa con Turiddu e gli svela tutta la tresca, pentendosene immediatamente dopo. Alfio giura vendetta e fugge via. Poco dopo termina la messa e tutti si recano all’osteria di Lucia, dove intonano gioiosi brindisi alle gioie della vita. Torna Alfio, al quale Turiddu offre un bicchiere di vino; questi rifiuta sdegnosamente, e tutti comprendono che lui voglia sfidare il rivale a duello all’arma bianca. Le donne portano via Lola e Santuzza, mentre Turiddu, con la scusa di abbracciare Alfio, gli morde l’orecchio: con questo gesto accetta la sfida. Turiddu sa di essere nel torto e si lascerebbe uccidere per espiare la propria colpa, ma non può lasciare sola Santuzza, disonorata dal suo tradimento, dunque combatterà con tutte le sue forze. Alfio gli dà appuntamento a un orto poco distante per duellare.

Turiddu si prepara al duello: prima di recarvisi saluta Lucia, raccomandando di fare da madre a Santuzza se lui non dovesse tornare, poi corre via. Lucia comprende solo allora quanto fossero vere le parole di Santuzza; mentre le due donne si abbracciano, si ode un mormorio venire da lontano e poco dopo una popolana urla che Turiddu è stato ammazzato, gettando tutti nella disperazione.

CAVALLERIA RUSTICANA

7 APRILE ore 20.30

TEATRO DUEMILA – RAGUSA

Prevendita Biglietti Ticketone

LA Terra Viaggi – Corso Vittorio Veneto n. 439 tel. 0932.626240

Biglietti Online e Punti Vendita: www.ticketone.it

Informazioni: 3341891173

Prezzi Biglietti:

POLTRONISSIMA ( dalla fila F1 alla fila F9 )

38,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Ridotto 33,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Invalidi 38,00 euro + 1 omaggio

* Bambini sotto i 12 anni

* Gruppi formati da almeno 10 elementi

POLTRONA ( dalla fila F10 alla fila F19 )

34,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Ridotto 30,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Invalidi 34,00 euro + 1 omaggio

* Bambini sotto i 12 anni

* Gruppi formati da almeno 10 elementi

DISTINTI ( dalla fila F20 alla fila F30)

30,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Ridotto 27,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Invalidi 30,00 euro + 1 omaggio

* Bambini sotto i 12 anni

* Gruppi formati da almeno 10 elementi

TRIBUNA

intero 25,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

per la Tribuna non sono previste riduzioni