Cavalcata di San Giuseppe a Scicli, emozione e fiori: l’ultima sfilata di Pippo

L’ultimo saluto con la…”piazza” sabato sera quando, alla fine della Cavalcata di San Giuseppe, è stato “svestito” dal suo manto infiorato realizzato rigorosamente con petali di violaciocche, il fiore classico della festa del Santo Patriarca. Pippo, diciassette anni di vita, è un boulonnais, una razza francese di cavalli da tiro, conosciuto anche come cavallo di marmo, che corre verso l’estinzione per la sua ridotta presenza fin dalla seconda metà del secolo scorso. Un cavallo da tiro che “La Fenice”, una realtà di bardatori che tanto successo ha mietuto negli anni grazie alla devozione, alla preparazione, alla puntualità ed alla fantasia dell’ingegnere Guglielmo Padua, ha portato su strada per rievocare la Fuga in Egitto nella Cavalcata di San Giuseppe. Ogni anno il boulonnais Pippo, da dieci stagioni, ha partecipato all’evento “sangiusipparo” raccogliendo allori e consensi. Da qualche anno, nonostante la sua sempre bella gualdrappa fiorita e profumata, per scelta de “La Fenice” scende su strada fuori concorso.

Elegante e calmo, Pippo è noto per la sua energia, la sua resistenza, per la sua dolcezza.

L’ultima sua uscita sabato sera. Vestito a festa per partecipare alla sfilata per la Cavalcata di San Giuseppe ha raccolto grandi consensi con il suo manto “ricamato” di petali di violaciocche, bianchi, fucsia e viola, e richiami della Fuga in Egitto. Alla fine della sfilata è stato svestito e condotto nella sua stalla. Non lo si vedrà più in strada, nella città devota al Santo Patriarca. Continuerà la sua vita fra la sua stalla ed i terreni di famiglia. La…”bambagia” lo aspetta, lui che tanto ha dato nella sua vita sia nel campo lavorativo che in quello folkloritistico-religioso. Le tre foto che la famiglia ci ha gentilmente fornito raccontano gli ultimi tre momenti esterni di Pippo: l’arrivo svestito in via San Giuseppe, la sfilata con il manto infiorato e la stalla dove è andato a riposare dopo la sua ultima “uscita” pubblica.

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