Cateno De Luca approda in Consiglio comunale a Vittoria: nuovo gruppo politico

*di Francesca Cabibbo – *Nuovo gruppo consiliare al consiglio comunale di Vittoria. In un periodo di grandi cambiamenti, approda in consiglio il gruppo che fa capo a Cateno De Luca.

L’adesione di Cesare Campailla e Rosetta Noto

Il gruppo di “Sud chiama Nord” sarà formato da Cesare Campailla e Rosetta Noto, con quest’ultima che assumerà il ruolo di capogruppo.

Appena dieci giorni fa, due consiglieri comunali, Giovanna Biondo e Giuseppe Cannizzo, avevano annunciato l’adesione a Territorio, il movimento promosso alcuni anni fa dal deputato regionale Nello Dipasquale, poi approdato al Pd. Ma Territorio non potrà costituire ufficialmente un gruppo consiliare poiché non ha una rappresentanza nei parlamenti regionale o nazionale. Per “Sud chiama Nord”, invece, sarà diverso. Il gruppo potrà essere ufficialmente costituito.

Continua dunque la campagna di adesioni dell’ex sindaco di Messina e attuale sindaco di Taormina che appare sempre più proiettato verso una futura candidatura alle elezioni regionali. E- contrariamente a quanto avveniva in passato – oggi De Luca sembra aver lasciato le alleanze di centrodestra e appare sempre più vicino ad un’alleanza a sinistra.

Cesare Campailla era stato eletto nella lista del Partito Socialista – Vittoria in cammino. Qualche mese fa aveva annunciato l’adesione a Territorio, ma aveva quasi subito lasciato il gruppo che faceva capo a Nello Dipasquale e aveva ascoltato le sirene di De Luca.

Rosetta Noto era stata eletta nella lista “Aiello sindaco”, poi aveva aderito al Partito Democratico. Ora, una scelta di campo diversa. Il Partito Democratico resta forato solo dall’attuale capogruppo, Roberta Sallemi e dai due assessori, Giuseppe Nicastro e Salvatore Avola.