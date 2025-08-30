Catania, tragedia davanti al supermercato Lidl: ucciso a coltellate Alessandro Indurre

Si è consumata stamani una tragedia nel cuore di Catania, dove una lite tra posteggiatori abusivi è sfociata in un omicidio. Alessandro Indurre, 40 anni, è stato accoltellato mortalmente nel parcheggio del supermercato Lidl di corso Sicilia, all’altezza di via Sturzo.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 11.30 di oggi 30 agosto. Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra due posteggiatori sarebbe rapidamente degenerata: uno dei contendenti, un cittadino etiope di 37 anni, ha estratto un coltello colpendo più volte Indurre. Quest’ultimo, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico universitario, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo.

L’aggressore si è dato alla fuga subito dopo l’accoltellamento, ma la sua corsa si è interrotta poche ore più tardi: gli agenti lo hanno rintracciato e arrestato intorno alle 14 in via Aretusa.

La notizia dell’omicidio ha scosso i residenti della zona, che da tempo segnalano problemi di sicurezza legati alla presenza di posteggiatori abusivi. Molti, tuttavia, hanno voluto ricordare la vittima come un uomo mite e rispettoso. “Era una persona educata, non dava fastidio a nessuno, solo sfortunato nella vita” hanno raccontato alcuni abitanti, sottolineando che Alessandro era anche padre di una bambina.

Il tragico episodio ha riportato al centro dell’attenzione il tema del degrado e delle tensioni sociali nel cuore della città, in un’area particolarmente frequentata e trafficata come corso Sicilia.

