Catania: sequestrati 540 kg di cocaina, 5 arresti

La Guardia di Finanza di Catania ha recentemente sequestrato 540 chilogrammi di cocaina, del valore stimato di oltre 100 milioni di euro, in un’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando provinciale di Catania, con la collaborazione del Reparto operativo aeronavale di Palermo e del Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare, e con il supporto del Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata (Scico).

L’operazione

Il successo dell’operazione è stato possibile grazie al monitoraggio costante del tratto di mare tra le province di Catania e Ragusa, che ha permesso di rilevare i movimenti sospetti di un peschereccio. Quest’ultimo è stato sorpreso mentre recuperava diversi colli galleggianti nell’acqua. Durante l’ispezione dell’imbarcazione, sono stati trovati a bordo 18 plichi ben imballati, ciascuno dal peso di circa 30 chili, contenenti numerosi panetti di cocaina.

La Procura di Catania ha disposto il sequestro di 450 panetti di cocaina, per un peso totale di circa 540 chilogrammi, e ha sequestrato l’imbarcazione utilizzata per il trasporto della droga. I cinque membri dell’equipaggio, quattro italiani e un cittadino serbo, sono stati arrestati in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall’ingente quantitativo. Gli arresti e il sequestro sono stati convalidati dalle autorità competenti.

© Riproduzione riservata