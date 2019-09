Catania: arrestato dai suoi colleghi un poliziotto che faceva parte di una banda di rapinatori. - Ragusa Oggi

Catania: arrestato dai suoi colleghi un poliziotto che faceva parte di una banda di rapinatori.

Un poliziotto in una banda di rapinatori. E il caso riporta alla mente i fatti della Uno Bianca, la banda che negli anni ’90 ha terrorizzato l’Emilia Romagna. Anche in quel caso, i rapinatori erano dei poliziotti. L’episodio stavolta si è verificato a Catania.

Nella giornata di venerdì – ma la notizia non è ancora stata resa di pubblico dominio, pare in attesa della convalida del Gip – un poliziotto in servizio nella squadra “volanti” dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questa di Catania è stato tratto in arresto dai suoi stessi colleghi.

L’uomo, del quale al momento non si conoscono le generalità, è accusato di far parte di una banda di otto persone persone – tutte raggiunte da provvedimento restrittivo – che da mesi si sarebbe resa responsabile di una serie di rapine commesse nel Catanese.

La notizia è stata riportata dall’edizione online de La Sicilia.