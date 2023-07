Caso Scieri: condannati per omicidio due ex caporali Folgore

La corte d’assise di Pisa ha emesso la sentenza nel caso Scieri, che ha visto la condanna per omicidio volontario in concorso di due ex caporali della Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara. I due sono stati condannati rispettivamente a 26 e 18 anni di reclusione per la morte di Emanuele Scieri, avvenuta nella caserma Gamerra di Pisa 24 anni fa. Inoltre, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, all’interdizione dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni.

Secondo l’accusa, i due ex caporali, assieme ad una terza persona, avrebbero obbligato Emanuele Scieri, allora parà di leva, a salire sulla torre di asciugatura dei paracadute, dopo averlo picchiato e fatto spogliare. Il giovane sarebbe poi precipitato cercando di fuggire. Questo fatto ha scosso l’opinione pubblica e la comunità militare italiana, sollevando interrogativi sulla condizione dei giovani soldati in servizio militare.

La sentenza della corte d’assise di Pisa rappresenta un importante passo avanti nella ricerca della verità e della giustizia per la morte di Emanuele Scieri.