Casi di scabbia tra i migranti sbarcati stamattina a Pozzallo

È arrivata alle 5.30 di oggi a Pozzallo la nave umanitaria di Banksy, la ‘Louise Michel’, con a bordo 21 migranti messe i salvo da un barchino in vetroresina in precarie condizioni di navigabilità. Completati controlli dell’Usmaf – sanità marittima – e dell’azienda sanitaria locale, 20 persone, tutti uomini, 18 bangladesi e due egiziani sono state portate all’hot spot di Pozzallo. Il 21esimo uomo, sempre del Bangladesh, è stato, invece, trasferito in ospedale per un grosso ascesso al ginocchio e stato febbrile connesso. Sono stati riscontrati alcuni casi di scabbia. La nave prima di ripartire dovrà seguire le procedure di sanificazione

