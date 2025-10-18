Casa di riposo abusiva a Vittoria: controlli Nas, scatta la chiusura

Una casa di riposo completamente abusiva. Priva di autorizzazione comunale, priva di molti elementi essenziali per il suo funzionamento.

Il sindaco di Vittoria ha emesso un’ordinanza di chiusura della casa di riposo situata nel centro cittadino e aperta appena da qualche mese. I controlli dei Nas dei carabinieri hanno permesso di accertare che la casa di riposo nonostante non fosse stata ancora rilasciata l’autorizzazione comunale, mancavano alcune figure professionali previste (infermiere, animatore e assistente sociale), non ci fosse ancora la SCIA, (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sia per la casa di riposo che per l’attività di cucina. Mancavano anche il manuale H.A.C.C.P. e le schede di monitoraggio.

L’ordinanza di chiusura è stata eseguita dagli uomini della Polizia locale, guidati dal comandante Filippo Pancrazi. Gli anziani (la struttura era programmata per ospitare 12 persone) sono ritornati nelle loro abitazioni e la struttura, almeno per ora, ha chiuso i battenti. I responsabili della struttura dovranno colmare le attuali lacune prima di poter riavviare nuovamente l’attività.

