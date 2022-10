Casa delle donne. Lucrezia Di Matteo, Miss Italia Talento 2022, socia onoraria in occasione di “Cerchio di donne”

“Un Cerchio di Donne per chiedere la libertà ed il riconoscimento dei diritti per le donne iraniane e afghane”. Questa l’iniziativa promossa da La Casa delle Donne che si è svolta nei giorni scorsi presso la sede dell’associazione in via Ecce Homo a Ragusa.

L’incontro, tra poesie, letture, musica e danza, è stata l’occasione per esprimere la vicinanza alle donne che in tutto mondo vivono questi difficili momenti. “Una manifestazione che abbiamo voluto fortemente – dichiara la presidente Lisa Iudice – perché ci sentiamo unite in queste rivolte. È fondamentale continuare a parlare di libertà, consapevolezza e di tutela dei diritti a tutti i livelli”.

Al cerchio di Donne ha partecipato anche Lucrezia Di Matteo, Miss Italia Talento 2022, alla quale le rappresentanti de La Casa delle Donne hanno consegnato la pergamena di socia onoraria. “Una scelta ben valutata – ha evidenziato la vicepresidente Gianna Di Martino – perché riteniamo che Lucrezia sia una Donna speciale, in grado di veicolare nei suoi contesti lavorativi e professionali il messaggio di solidarietà alle donne e la necessità di tutelare la libertà.

Riteniamo Lucrezia parte della nostra organizzazione, anche grazie ai suoi studi ed al percorso professionale che sta intraprendendo con successo. Si è dimostrata sin da subito disponibile a collaborare alle nostre iniziative e progettualità, portando avanti il suo grande cuore e la voglia di aiutare le altre persone”.