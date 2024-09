Caro voli: terminati i fondi regionali per indennizzare i cittadini, il Codacons annuncia azioni

Terminano i fondi per mitigare il prezzo di voli in Sicilia e per questo il Codacons annuncia azioni contro il governo Schifani. Ad annunciarlo il vice presidente regionale dell’associazione a protezione dei consumatori, Bruno Messina. Secondo Messina, molti cittadini che hanno richiesto il voucher per ridurre il costo dei voli non riceveranno l’indennizzo a causa della mancanza di fondi. Il messaggio pubblicato sulla piattaforma regionale conferma che i contributi verranno erogati solo quando saranno disponibili le risorse finanziarie.

Una misura insufficiente

Messina critica la misura introdotta dal governo Schifani, definendola insufficiente e inadeguata per affrontare le difficoltà legate al costo elevato dei voli. Sostiene che il voucher è solo un tentativo di tamponare il problema, senza affrontare le cause strutturali del “caro voli”, e che questa situazione dimostra la mancanza di pianificazione e interesse da parte delle istituzioni nei confronti dei siciliani, già gravati da altre difficoltà economiche.

Per aiutare coloro che non hanno ricevuto l’indennizzo promesso, il Codacons Sicilia ha attivato un servizio di assistenza legale tramite l’email sportello@codaconsicilia.it, invitando i cittadini a contattare l’associazione per diffidare la Regione a rispettare gli impegni presi.

