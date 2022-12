Caro voli in Sicilia: associazione presenta ricorso all’Antitrust

E’ stato presentato all’Antitrust e per conoscenza al Ministero dei Trasporti, all’Enac, a Gesap ed al Presidente della Regione il ricorso relativo al caro voli da e per la Sicilia. L’iniziativa è partita dall’Associazione CID, che da anni opera nel settore della tutela dei consumatori e del mercato, che si è fatta portavoce di una richiesta collettiva.



La vicenda è legata al caro voli delle tratte aeree verso la Sicilia che hanno costi esorbitanti quando si avvicinano le vacanze di Natale. “Una situazione assolutamente inaccettabile per tutti i siciliani che studiano e lavorano in altre parti d’Italia e che vorrebbero spostarsi. Tariffe elevatissime da Verona, Milano, Torino ed addirittura da Roma”, si legge nella nota dello studio legale palermitano.





